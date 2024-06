Weimar. Behinderungen in der Stadt und in einem Ortsteil dauern sehr unterschiedlich lange.

Zwei neue Verkehrsbehinderungen in Weimar hat die Stadtverwaltung für diese Woche angekündigt. So soll bereits ab Montag, dem 3. Juni, eine Vollsperrung des Denstedter Weges in Süßenborn in Kraft treten. Sie ist für den angekündigten grundhaften Straßen- und Kanalbau notwendig und soll bis voraussichtlich Freitag, dem 12. Juli, anhalten, kündigte die Stadtverwaltung in einer Presseinformation an.

Eine weitere Vollsperrung soll in dieser Woche in der Arnold-Böcklin-Straße in Höhe der Hausnummer 9a eingerichtet werden. Hintergrund sind dafür den Angaben zufolge Asphaltarbeiten, die von Dienstag bis Freitag, also dem 4. bis 7. Juni geplant seien. Die Straße könne aber beidseitig als Sackgasse befahren werden, betonte die Stadtverwaltung.

