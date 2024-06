Weimar. Der Comedian und Verwandlungskünstler Ennio Marchetto bringt sein Theater-aus-dem-Papier ins Spiegelzelt und verabschiedet sich von der Bühne.

Der Venezianer Ennio Marchetto verwandelt sich nur durch Papier und Karton in eine Ikone. Bereits als Kind begann er mit dem einzigartigen Theater-aus-dem-Papier. Im Vorfeld seines Auftritts im Köstritzer Spiegelzelt mit dem neuen Programm „The Living Paper Cartoon“ trafen wir ihn zum Gespräch.

Was verbindet Sie mit dem Spiegelzelt und mit Weimar?

Die Verbindung ist in erster Linie das Publikum und diese großartige Bühne im Spiegelzelt. Ich bin immer sehr gern nach Weimar gekommen, in die Stadt von Goethe und Schiller, den großen Dichtern und Denkern, deren Stilmittel die Sprache war. Umso großartiger ist es für mich, ganz ohne derselben das Publikum in Weimar mit meinen living paper cartoons zu begeistern.

Was feiern Sie in diesem Jahr?

Ich zelebriere meinen Rückzug nach 30 Jahren Bühne. Es war ein Geschenk für mich, dieses Leben führen zu können. Ein Geschenk, dass Marylin Monroe mir im Traum erschienen ist und mir so die Basis für meine Show geliefert hat. Nun freue ich mich darauf, mehr Ruhe für mein Haus, mein Rosengarten und meine Freunde zu haben. Ciao!!!!

Was würden Sie dem Köstritzer Spiegelzelt ins Poesiealbum schreiben?

Oh Weimar, ich kann Goethe und Schiller verstehen. Wäre ich nicht so verliebt in Venedig, vielleicht würde ich in Weimar leben?

Das Spiegelzelt unterstützt die Aktion „Weltoffenes Thüringen“. Was treibt Sie politisch derzeit um? Was kann die Kunst für die ein menschenwürdiges und demokratische Miteinander tun?

Was Kunst im Einzelnen und Besonderen tun kann, ist vielschichtig. Aber, was mir wichtig ist, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer zu meiner Performance kommen, 70 Minuten Spaß haben und diesen Wahnsinn da draußen für diesen Abend vergessen können.

Ennio Marchetto spielt am Mittwoch, 5. Juni, um 20 Uhr im Köstritzer Spiegelzelt. Tickets sind unter www.ticketshop-thueringen.de erhältlich.