Weimar. Kinderbücher ebenso wie Romane gehen auf das Konto von Autor Markus Orths. Beide Seiten zeigt er beim Lesarten Literaturfestival in Weimar.

Mary Shelley und Claire Clairmont sind Schriftstellerinnen und Stiefschwestern. Beide lieben Percy Bysshe Shelley und folgen ihm auf eine turbulente Reise. Zusammen mit dem jungen Lord Byron beginnen sie in einen Wettbewerb darum, die schaurigste Geschichte zu schreiben. Am ende liegt die Idee zu „Frankenstein“ vor.

Seinen Roman „Mary & Claire“ stellt Autor Markus Orths am Dienstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr im Mon Ami. Tickets für die Lesung im Rahmen der Weimarer Lesarten gibt es in der Tourist-Information Weimar und unter stadt.weimar.de/de/la-weimar.html

Am Tag darauf, am 5. Juni um 10 Uhr, liest Orths auch in der Stadtbücherei Weimar, und zwar aus seinem Kinderbuch „Das Zebra unter meinem Bett“. Der Eintritt ist frei.

red