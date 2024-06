Weimar. Für ein Gastspiel ist das Thüringer Staatsballett zu Gast am Großen Haus. Dort fällt für drei Schauspiele zum vorerst letzten Mal der Vorhang.

Das Thüringer Staatsballett des Theaters Altenburg Gera kommt am Mittwoch, 5. Juni, um 19.30 Uhr, für ein Gastspiel ins Deutsche Nationaltheater Weimar. Im Großen Haus des DNT zeigt das Ensemble das zeitgenössische Ballett „Corpus“ von Silvana Schröder zur Musik von Frankie Chan, Les Tambours du Bronx und Max Richter und weiteren. Tänzerisch wird die Geschichte eines Individuums von der Geburt bis zum Ende erzählt.

Der Newsletter für Weimar Alle wichtigen Informationen aus der Klassikerstadt Weimar, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem stehen diese Woche mehrere Dernièren an: Die Familiengeschichte „... damit es hundert sind“ wird am Donnerstag, 6. Juni, um 20 Uhr zum letzten Mal gezeigt, und zwar auf der Studiobühne des DNT. Regisseur Enrico Stolzenburg geht dabei der Biografie seines Großvaters auf den Grund. Der Vorhang für „A Clockwork Orange“ nach dem Buch von Anthony Burgess hebt sich am Freitag um 19.30 Uhr im Großen Haus. Unter der Regie von Hasko Weber stehen der Geschichte einer brutalen Straßengang Liedern der Band „Rammstein“ gegenüber. Am Samstag, 8. Juni, um 19.30 Uhr folgt die letzte Vorstellung des Schauspiels „Ein Volksfeind“ von Henrik Ibsen. Die Inszenierung von Hermann Schmidt-Rahmers ist ebenfalls im Großen Haus des Theaters zu sehen. Für alle drei Vorstellungen sind noch Karten verfügbar.

Beginn des Vorverkaufs für die neue Spielzeit

Angelaufen ist bereits der Vorverkauf für die kommende Spielzeit 2024/25 am DNT. Die Karten für fast alle bereits veröffentlichten Vorstellungen im Großen Haus und die Sinfoniekonzerte der Staatskapelle Weimar in der Weimarhalle sind an der Theaterkasse und online erhältlich. Die neue Saison steht unter dem Motto „Kostbare Zuversicht“ und beinhaltet 17 Neuproduktionen, über 20 Wiederaufnahmen.

Tickets und weitere Informationen gibt es unter nationaltheater-weimar.de

red