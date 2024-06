Weimar. Die A-Cappella-Band „Alte Bekannte“ zeigt sich im Köstritzer Spiegelzelt mit alten und neuen Songs.

„Alte Bekannte“ warten als Nachfolgeband der „Wise Guys“ mit einer großen musikalischen Bandbreite auf. Mit dem 2020 neu beigetretenen Mitglied Friedemann Petter, früherer Voice-of-Germany-Halbfinalist, wollen sie im Köstritzer Spiegelzelt unter anderem mit Songs aus ihrem kürzlich erschienenen Album „Stabil“ auftreten.

Was verbinden Sie mit dem Spiegelzelt und mit Weimar?

In Weimar hatten wir bisher zwei wirklich schöne Konzerte. Das Ambiente ist toll. Als Künstler wird man herzlich empfangen und findet sich im Backstage-Bereich enorm wohl. Persönlich verbindet unser Bass Björn mit Weimar ein Stück Heimat. Beide Eltern haben hier an der Musikhochschule studiert und sich hier kennengelernt. Kurz vor seiner Geburt machten beide hier 1982 ihren Abschluss. Auch wenn die Familie nach dem Ende des Studiums zurück nach Berlin ging, gab es regelmäßige Besuche der Familie in Weimar.

2024 wird das Spiegelzelt 20 Jahre alt. Was feiern Sie in diesem Jahr?

Wir haben als Band in diesem Jahr keine Jubiläen. Ansonsten feiern wir auch in diesem Jahr weiter die Wiederkehr zu einem regelmäßigen und virusfreien Konzertbetrieb, weswegen unser aktuelles Programm ja auch “Nix geht über live” heißt.

Welches Geschenk ist für Sie unbezahlbar?

Als Band, die viel unterwegs ist, ist für uns freie Zeit mit unseren Familien ein großes Geschenk. Gleichzeitig ist es auch ein Geschenk, dass wir unser Hobby zum Beruf machen konnten und jeden (Konzert-)Abend mit Applaus willkommen geheißen und auch wieder verabschiedet werden.

Was würden Sie dem Köstritzer Spiegelzelt ins Poesiealbum schreiben?

Wohlfühloase! Tolle Location, tolles Ambiente, tolles Publikum. Wir fühlen uns hier rundum wohl.

Das Spiegelzelt unterstützt die Aktion „Weltoffenes Thüringen“. Was treibt Sie politisch derzeit um? Was kann die Kunst für die ein menschenwürdiges und demokratische Miteinander tun?

Wir sind besorgt um die Kriege, die es mittlerweile wieder hier bei uns „vor der Haustür“ gibt. Die Kriege in der Ukraine und in Nahost bewegen uns. Hierzulande schauen wir mit Sorge auf die wachsende Spaltung der Gesellschaft in politische Lager und die, gefühlt, nachlassende Bereitschaft, miteinander über Differenzen ins Gespräch zu kommen. „Alte Bekannte“ stehen für Menschlichkeit, Toleranz und Demokratie.

„Alte Bekannte“ spielen am Freitag, 7. Juni, um 20 Uhr im Köstritzer Spiegelzelt. Tickets für die Veranstaltung sind erhältlich unter www.ticketshop-thueringen.de.

red