Weimar. Ein 18-Jähriger ließ seine Wut an mehreren Autos aus. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Weimar.

In Weimar kam es am Sonntagabend zu einem Streit zwischen einer 40 Jahre alten Frau und einem 18-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Streit in der Döllstädtstraße zugetragen haben.

Der Streit führte bei dem 18-Jährigen zu wachsenden Aggressionen. Seine Wut mündete in der Beschädigung von drei Fahrzeugen, die am Straßenrand abgestellt waren. Dabei demolierte er die Außenspiegel der Autos.

Im Anschluss verschwand der junge Mann in unbekannte Richtung. Die 40-jährige Frau konnte durch die Beamten vor Ort angetroffen und befragt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 600 Euro.

Unbekannte bemalen Parkbänke

Zu einem Fall von Vandalismus kam es am Sonntag im Weimarer Ilmpark. Laut Polizeiinformationen beschmierten Unbekannte insgesamt sechs Sitzbänke.

Die Schriftzüge, die mit unterschiedlich farbigen Stiften aufgebracht wurden, verursachten einen Schaden von etwa 300 Euro.

Auto mit falschen Kennzeichen gestoppt

Am Montagmorgen kontrollierte die Polizei in der Rießnerstraße ein Auto. In einer Mitteilung heißt es: „Die angebrachten Kennzeichen waren offensichtlich noch nie auf ein Fahrzeug ausgegeben worden.“ Auch die Plaketten fehlten.

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

