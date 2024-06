Weimar. Die Workshops im Beethovenhaus stehen Gästen. Besonders zum Abschlusskonzert im Fürstenhaus ist Publikum willkommen.

Seit dieser Woche läuft ein Workshop rund um „Bachs Weimarer Kantaten“ an der Hochschule für Musik Franz Liszt (HfM). Ausgewählte Studierende erhalten bis 5. Juni intensiven Unterricht vom renommierten Tenor Gerd Türk im Beethovenhaus in Belvedere. Auch Gäste sind zu der Masterclass willkommen, insbesondere zum Abschlusskonzert am Donnerstagabend.

Der Newsletter für Weimar Alle wichtigen Informationen aus der Klassikerstadt Weimar, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Workshop läuft jeweils von 10.30 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 17.30 Uhr. Gerd Türk ist Spezialist für die Aufführung von Werken Johann Sebastian Bachs. Er beherrscht ein weites Repertoire und entwickelte sich über die Zeit zum gefragten Konzerttenor.

Zum Abschluss des Workshops findet am Donnerstag, 6. Juni, um 19.30 Uhr ein öffentliches Abschlusskonzert im Festsaal Fürstenhaus statt. Neun Gesangsstudierende werden gemeinsam von einem Instrumentalensemble auf Blockflöte, Oboe, Violine, Viola, Viola da gamba, Cello, Violone und Orgel begleitet. Sie führen Bachs Weimarer Kantaten „Tritt auf die Glaubensbahn“ (Bachwerkeverzeichnis 152) und „Bereitet die Wege, bereitet die Bahn“ (BWV 132) vollständig auf. Zusätzlich werden Duette und Einzelnummern aus BWV 21, 63, 163 und 199 aufgeführt. Der Eintritt ist frei.

red