Egendorf. Am Mittwoch startet im Lebenshilfe-Objekt in Egendorf eine Wanderausstellung zu den sogenannten „Euthanasie“-Verbrechen.

Eine Wanderausstellung mit dem Titel „Wohin bringt ihr uns?“ macht ab Mittwoch, 5. Juni, für anderthalb Wochen Station im Kultur-Saal des Wohn- und Werkstatt-Komplexes der Lebenshilfe im Blankenhainer Ortsteil Egendorf. Die Initiatoren vom Erinnerungsort „Topf & Söhne“ in Erfurt arbeiten darin die sogenannten „Euthanasie“-Verbrechen des Nationalsozialismus auf. Die erste öffentliche Besichtigung ist ab 13 Uhr möglich. Danach ist der Saal täglich bis Sonntag, 16. Juni, von 9 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Die Ausstellung besteht aus rund 20 mobilen „Roll-Ups“, die allerdings nicht in leichter Sprache verfasst sind. Sie richtet sich somit vornehmlich an Mitarbeiter des Lebenshilfewerkes Weimar/Apolda, sonstige soziale Einrichtungen, Schulklassen sowie natürlich alle historisch Interessierten der Region. Für Menschen mit geistigen Behinderungen ist „Wohin bringt ihr uns?“ zumindest ohne Hilfestellung weniger geeignet, es werden allerdings mit Voranmeldung entsprechende „Tandem-Führungen“ angeboten. Zum Rahmenprogramm gehört zudem am Dienstag, 11. Juni, eine Abendveranstaltung mit dem Titel „Egendorf im Nationalsozialismus“.

Nach dem Gastspiel im Südkreis zieht die Ausstellung weiter ins Weimarer Mon Ami und ist dort vom 18. bis 25. Juni zu sehen.

red