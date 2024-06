Weimarer Land. Um das Organ und die gefürchtete Krebs-Diagnose geht es am Donnerstag im zweiten von vier Vortrags-Angeboten der Zentralklinik in diesem Jahr.

Die Vortragsreihe der Zentralklinik im Zeughaus in Bad Berka beschäftigt sich am Donnerstag, 6. Juni, mit „Bösartigen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse“. Dabei werden auch Fragen zur Gesundheit, der Funktion und weiteren Erkrankungen der Pankreas erörtert. Ab 19 Uhr referiert der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie, Robert Fijalkowski.

„Der Verdacht auf eine Krebserkrankung der Pankreas ist immer eine schwere Belastung, sowohl für den Patienten als auch für die Angehörigen. Das Pankreaskarzinom ist eine schwere Diagnose mit relativ schlechter Prognose. Der vorgesehene Vortrag soll zum besseren Verständnis und zum besseren Umgang mit der Erkrankung führen“, so der Referent.

Sein Vortrag ist die zweite von insgesamt vier Veranstaltungen, welche die Zentralklinik in diesem Jahr im Zeughaus anbietet. Im April referierte der Chefarzt der Klinik für Nephrologie, Ulrich Paul Hinkel, über „Salze in unserem Blut“. Am 5. September wird der Chefarzt der Klinik für Neurologie, Albrecht Kunze, über Risiken, Vorbeugung und Therapie bei Schlaganfall sprechen. Um „Bauchaortenaneurysmen“ geht es am 17. Oktober. Ab 19 Uhr spricht der Chefarzt der Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie, Thomas Kohl. Der Eintritt zu allen Angeboten ist frei.

red