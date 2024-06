Weimar. Allein am Donnerstag folgt ein spannender Kulturtermin auf den nächsten. Diese sollte man kennen:

Pianist Florian gibt am Donnerstagabend ein Konzert im Saal des Musikgymnasiums Schloss Belvedere. Am 6. Juni spielt er um 18.30 Uhr „The Hamburg Recital“ – Werke von Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Carl Philipp Emanuel Bach, György Ligeti, Fanny Hensel und weiteren Komponisten, die in der Hansestadt geboren wurden oder dort gewirkt haben. Florian Heinisch selbst stammt aus Eisenach und hat seit seinen ersten Schritten am Klavier mit fünf Jahren eine internationale Karriere hingelegt. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Wie Goethe zum Judentum stand, das ist das Thema am Donnerstagabend in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek. In der Reihe „Lesen!“ stellt W. Daniel Wilson um 18 Uhr im Gespräch mit Bibliotheksdirektor Reinhard Laube sein Buch „Goethe und die Juden“ vor. Darin beschäftigt er sich mit einem Sujet, das in der Goethe-Forschung weitgehend gemieden wurde. Goethe soll ein zwiespältiges Verhältnis zum Judentum gehabt haben, hegte neben Faszination auch Vorurteile und in späteren Jahren eine regelrechte Feindschaft, die er jedoch privat hielt. W. Daniel Wilson will ein differenziertes Bild von Goethe zeichnen, das dennoch klare Urteile nicht scheut.

Neue Kunst ist ab 6. Juni im Schloss Belvedere und im Liszt-Haus zu sehen. Um 17 Uhr eröffnet die Schau „Deutschstunde“ von Olaf Metzel. Erwartet werden raumgreifende Arbeiten, die sich mit gesellschaftspolitischen Ereignissen der jüngsten deutschen Geschichte auseinandersetzen. Metzel gilt als einer der bedeutendsten deutschen Gegenwartskünstler und zeigt mehr als 30 Werke in Weimar. Ausgewählt und für Weimar aktualisiert hat der Bildhauer eine Version seines bekannten Werkes „NSU“. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf Installationen und Objekten liegen, die das Spannungsfeld zwischen Orient und Okzident thematisieren, wie das „Kebap Monument“ und „Turkish Delight“. Zu sehen sind sie bis 1. November.

Mit nichteuropäischer Musik beschallt das Duo Thiele Wach am Donnerstagabend das Mon Ami. Um 20 Uhr kommen die Multiinstrumentalisten Nora Thiele und Markus Wach auf die Bühne und schöpft aus jahrhundertealten Musiktraditionen, erforscht Gemeinsamkeiten und Unterschiede und stellt neue Kompositionen sowie Improvisationen zwischen Folk, Maqam und Jazz vor.

