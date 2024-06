Weimar. Das Schallkultur Festival geht mit einem Auftritt der österreichischen Jazz-Band Shake Stew weiter.

Für hypnotische Grooves und instrumentale Höhenflüge will die Jazz-Formation Shake Stew im Erbenhof sorgen. Mit den Österreichern geht am 6. Juni um 20 Uhr das Schallkultur Festival in Weimar weiter. Das Septett aus Wien um Gründer und Bassist Lukas Kranzelbinder wird von Kritikern hoch gehandelt.

Shake Stew sind Träger des Deutschen Jazzpreises 2021 und des österreichischen Musikpreises Amadeus, der zuvor 20 Jahre nicht an einen Instrumental-Act vergeben wurde. Bekannt sind sie für einen radikalen Klang, mit dem sie auch versierte Jazzkenner für sich gewinnen konnten. Zu hören bekommt das Publikum in Weimar unter anderem Nummer aus dem aktuellen Album „Lila“.

Konzertkarten gibt es unter ticket.erbenhof.de

red