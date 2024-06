Weimar. Am Wochenende zeigen Kinder und Jugendliche am Stellwerk, was sie können.

Im Theater Stellwerk steht die Sommerpause bevor, doch zuvor wird am 8. Juni noch einmal richtig aufgefahren. Zunächst wird das „Zeig mal!“-Festival eröffnet, bei dem Kinder und Jugendliche tagsüber ihren Angehörigen zeigen, was sie in den Kursen am Theater gelernt haben. Über allem steht in dieser Spielzeit das Thema „Zeit“. Interessierte bekommen gleichzeitig einen Einblick in die Möglichkeiten am Stellwerk.

Um 16 Uhr übernehmen die jüngeren Schauspielerinnen und Schauspieler die Probebühne in der Schwungfabrik mit den Kursen „Zeitlupe“ (4 bis 6 Jahre) und „Zeitfresser“ (7 bis 9 Jahre). Ab 17.15 Uhr sind die Gruppen „Zeitvertreib“ (10 bis 13 Jahre), „Zeitsprung“ (ab 14 Jahre und inklusiv) sowie „Stell dich ein“ (ab 17 Jahren) dran. Publikum kann bei freiem Eintritt zuschauen.

Am Samstagabend beginnt zudem das Sommertheater. Um 21 Uhr ist „Das Jahr ohne Sommer“ erstmals unter freiem Himmel auf dem Außengelände der Schwungfabrik zu sehen. Geleitet von Stefanie Heiner und Stephan Mahn erkunden die jungen Darsteller und Darstellerinnen den Klimawandel als Thema.

Tickets für das Sommertheater kann man reservieren unter www.stellwerk-weimar.de

