Weimar . Im Bienenmuseum zeigt der Arbeitskreis Heimischer Orchideen, in welcher Vielfalt die Art hierzulande in der Natur zu finden ist.

Farbintensiv und prächtig, zum Teil aber auch mit ganz unscheinbaren Blüten – so sieht der Arbeitskreis Heimische Orchideen Thüringen (AHO) die Blumen, die im Fokus einer neuen Sonderausstellung im Deutschen Bienenmuseum stehen.

Ob auf Bergwiesen, in Kalkflachmooren, lichten Wäldern und auf Kalkmagerrasen: „Faszination heimische Orchideen“ umfasst detailgetreue Aufnahmen, wie man sie mit bloßem Auge in der Natur kaum wahrnehmen könnte – so das Versprechen der Orchideenkundler. Diese hoffen, Ausstellungsgäste dazu inspirieren zu können, die Natur selbst entdecken zu wollen, im besten Fall gemeinsam mit dem AHO. Die Ausstellung ist bis zum 31. Juli jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr zu sehen.