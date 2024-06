Niedergrunstedt. Andreas Fusti zeigt im großen Saal Stickkunst, während Frank Langmann und Frank Lennartz in der kleinen Galerie Holzbildhauerei und Malerei gegenüberstellen.

Neue Kunst gibt es im Hofatelier in Niedergrunstedt zu sehen. Im großen Saal ist Andreas Fusti mit seiner Schau „Gobelin Grafik“ zu Gast. Die Räume kennt er gut, leitet er doch seit mehr als 20 Jahren den Malkreis der Dienstagsfrauen im Hofatelier. Seine Ausstellung umfasst Gobelin-Stickereien. In der kleinen Galerie heißt es „Zweimal F.L.“. Dort stellt Bildhauer Frank Langmann Holzskulpturen und Frank Lennartz Malerei aus. Das Hofatelier öffnet an den Wochenenden von 13 bis 17 Uhr, am 8. Juni jedoch nicht.

Ausstellungen im Hofatelier Niedergrunstedt mit Frank Lennartz Malerei. © Maik Schuck