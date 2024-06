Weimar. Die Wegweiser hatten ihren ersten unscheinbaren Auftritt beim Weihnachtsmarkt 2023. Beim Kulturstadt-Triathlon sollen sie für mehr Aufsehen sorgen.

Neu aber unscheinbar wirkten die schwarzen Wegweiser mit den Silhouetten von Goethe und Schiller, die zum Weihnachtsmarkt aufgestellt wurden. Künstler Manuel macht sich zusammen mit Kindern und Jugendlichen an die Verschönerung der Aufsteller per Sprühdose. Auch in der Landenberger-Schule und im Jugendzentrum „QuWeer“ wird gesprüht. Bunte Graffiti zieren nun die Wegweiser, die demnächst beim Kulturstadt-Triathlon am 23. Juni zum Einsatz kommen.