Weimar. Die Musikschule feiert ihr Jubiläum am Wochenende mit allerhand Live-Musik.

Bei KISUM gibt es Grund zu feiern. Die Weimarer Musikschule, zu der auch der Musikkindergarten im Ortsteil Niedergrunstedt gehört, wird 25 Jahre alt und zelebriert das am Wochenende groß. Rund 200 Musiklaien und -liebhaber vom Kinder- bis zum Rentenalter besuchen aktuell die Kurse der freien Einrichtung.

Zunächst gibt es am Samstag, 8. Juni, um 15.30 Uhr ein Gartenkonzert hinter dem Kreativhaus in der Berkaer Straße 43. Bei Kaffee und Kuchen werden zudem die Instrumentengruppen vorgestellt. Am Sonntag folgt um 15 Uhr ein Festkonzert in der Kreuzkirche, bei dem die Musikschüler und auch die Lehrkräfte ihre Talente zeigen. Rund um die Kirche geht im Anschluss die Feier weiter.

red