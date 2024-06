Weimar. Am Wochenende zeigten die Kinder und Jugendlichen am Theater Stellwerk, was sie drauf haben.

Eine Kriminalgeschichte frei nach Agatha Christie war ein Höhepunkt des Festivals „Zeig mal!“, bei dem das Theater Stellwerk Einblick in seine Arbeit gab. Am Abend startete das Sommertheater „Das Jahr ohne Sommer“ unter freiem Himmel.

red