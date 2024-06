Weimar. Die jungen Sängerinnen und Sänger der Schola Cantorum Weimar laden zum Sommerkonzert ein.

Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Singen!“ findet am Samstag, 15. Juni, um 18 Uhr das alljährliche Sommerkonzert der Schola Cantorum Weimar in der Jakobskirche statt.

Die Vorbereitungs-, Nachwuchs- und Kinderchöre des Vereins besingen unter künstlerischer Leitung von Cordula Fischer den Sommer in all seiner Schönheit. Die Lieder der jungen Sängerinnen und Sänger sollen nach Sonne, Meer und lauen Nächten klingen. Ein weiteres Sommerkonzert geben die Chöre auch am Tag darauf, 16. Juni, um 17 Uhr in der St. Vitus Kirche in Hopfgarten.

Karten für die Veranstaltung sind im Vorverkauf unter gf@schola-cantorum-weimar.de oder telefonisch unter 03643/5448642 sowie an der Abendkasse erhältlich.

red