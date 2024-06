Die EM kommt auch in Weimar ins Rollen: Diese freundliche Begrüßung von Thüringen für das englische Fußballteam konnten Passanten am Dienstagmorgen in der Brennerstraße entdecken: „Liebe Three Lions, der Fußball kommt nach Hause – zu den Vorfahren eures Königs. Viel Spaß in Thüringen.“ © Funke Medien Thüringen | Fabian Klaus