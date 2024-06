Weimar. Das Deutsche Nationaltheater Weimar macht aktuell Pause und will ab 15. Juli auf besondere Weise in die neue Saison starten.

Das DNT und die Staatskapelle Weimar haben vom 11. Juni bis 15. Juli Theaterferien und Spielpause. Bis zum 14. Juni ist die Theaterkasse noch täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, danach schließt sie bis einschließlich 8. Juli. Vom 9. bis 13. Juli öffnet die Kasse von 12 bis 18 Uhr und ab dem 15. Juli gelten wieder die regulären Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 18 Uhr. Online können Karten auch außerhalb der Öffnungszeiten gekauft werden.

Früher als gewohnt startet das DNT dann Mitte Juli in die neue Spielzeit. Deshalb gibt es zu Saisonbeginn eine Besonderheit – die „Sommer-Spielzeit“. Sie lockt vom 19. Juli bis 20. August mit vielen Veranstaltungen. Eröffnet wird sie mit dem Musical-Klassiker „My Fair Lady“ im Großen Haus mit anschließendem Tanz im Foyer. Ab dem 28. Juli werden einige Open-Air-Vorstellungen von Shakespeares „Hamlet, Prinz von Dänemark“ auf die Bühne am E-Werk Weimar gebracht. Am 4. und 5. August gibt die Staatskapelle dann in der Weimarhalle das erste Sinfoniekonzert der Saison und begrüßt damit ihren neuen Chefdirigenten.

Weitere Infomationen zum Spielplan gibt es unter www.nationaltheater-weimar.de

red