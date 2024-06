Weimar. Der Hörbuchsprecher stellt eine Auswahl an bedeutenden Autoren und Autorinnen vor.

Hörbuchsprecher Axel Thielmann ist am Donnerstagabend, 13. Juni, Gast der Literarischen Gesellschaft in der Literaturetage. Ab 19 Uhr liest er Gedichte und Erzählungen von Hanns Cibulka, Harald Gerlach, Wulf Kirsten, Gisela Kraft sowie Siegfried Pitschmann, die in der „Edition Muschelkalk“ erschienen sind, die die Literarische Gesellschaft seit mehr als 20 Jahren verlegt. Axel Thielmann ist in Jena geboren und studierte in Weimar Gesang. Neben seiner Tätigkeit als freischaffender Künstler, Sänger und Schauspieler ist er auch als Sprecher für Mitteldeutschen Rundfunk sowie für verschiedene ARD-Formate tätig.

Karten für die Lesung sind im Vorverkauf für 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, in der Eckermann-Buchhandlung erhältlich.

red