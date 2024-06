Rund 200 Mitarbeitende aus dem nicht-ärztlichen Bereich haben am Mittwoch an der ersten "Aktiven Mittagspause" am Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikum teilgenommen. Ziel sind Tarifgespräche zwischen Verdi und dem kirchlichen Arbeitgeber. © Funke Medien Thüringen | Susanne Seide