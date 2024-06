Weimar. „Sterne sind unsterblich“ in der Stadtkirche lässt Studierende, Alumni und Lehrende gemeinsam musizieren. Auf dem Programm stehen die Stars des Barock mit Verbindung zu Thüringen.

Kompositionen barocker Weltstars wie Bach, Händel, Vivaldi und Telemann spielen Studierende der Weimarer Musikhochschule Franz Liszt am Freitag, 14. Juni, um 18.30 Uhr in der Stadtkirche St. Peter und Paul. „Sterne sind unsterblich“ ist das Thema des Konzerts, dessen Einnahmen an den Verein Bach in Weimar gehen, der jährlich die Bach Biennale organisiert. Der Auftritt der Studierenden soll auch ein Statement gegen die angekündigten Abwicklung des Instituts für Alte Musik sein.

Zu hören sind das Ensemble für Alte Musik, das Blockflöten-Consort „Paradizo“, Kammermusik-Formationen und Solistinnen wie Solisten sowie Studierende des Instituts für Alte Musik. Die ausgewählten Komponisten haben Bezug zu Weimar, Thüringen und Mitteldeutschland. Zu hören ist die lebenszugewandte Ouvertüre zu Händels Oper „Rodelinda, Königin der Langobarden“, Vivaldis Concerto für vier Violinen und Bachs leidenschaftlich-grüblerisches Cembalo-Concerto in f-moll. Das Renaissance-Blockflötenconsort intoniert Choräle der Lutherzeit auf einer „Flöten-Großfamilie“ vom kleinen Sopran bis zum zwei Meter langen Subbass-Instrument. Im Anschluss soll es ein Zugabenkonzert geben, in dem Alumni mit Lehrenden der Hochschule spielen.

red