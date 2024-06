Weimar. Unternehmen aus Buttstädter Ortsteil Olbersleben verlässt Weimarer Einkaufsmarkt.

Die in Olbersleben ansässige Bäckerei Höhne trennt sich von einer ihrer Weimarer Filialen. Das teilte das Unternehmen ohne Angaben von Gründen in einer Presseinformation mit. Betroffen sei die Verkaufsstelle in der Markthalle von Tegut in der Damaschkestraße. Dort bestand die Filiale seit sieben Jahren. Geschlossen werde sie am 22. Juni. Einen direkten Ersatz für den dortigen Laden werde es vorerst nicht geben.

red