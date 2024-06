Blankenhain. Zum ersten Mal beteiligen sich auch zwei Familien als Altdörnfeld am Programm der Traditionsveranstaltung am Samstagnachmittag.

Der Tag der offenen Höfe und Gärten, organisiert von der Gemeinschaft der „Rottdorfer Kirchenmäuse“, erlebt am Samstag, 15. Juni, seine diesjährige Auflage. Von 13 bis 17 Uhr öffnen sich zahlreiche Türen und Tore. Für auswärtige Besucher haben die Organisatoren Flyer mit der Wegbeschreibung gedruckt, die an verschiedenen Stellen ausliegen, als zentraler Anlaufpunkt für Informationen wird die „Info-Leiter“ am Rottdorfer Vereinshaus empfohlen. Die Eingänge der teilnehmenden Gärten und Höfe werden zudem mit bunten Luftballons markiert. Für das leibliche Wohl ist an diversen Stationen gesorgt, auch musikalische Überraschungen erwarten die Neugierigen. Die Familien freuen sich auf jeden Gast mit Interesse an Gartengestaltung und Natur.

Nachdem ein Garten im benachbarten Neudörnfeld schon seit Jahren zum Programm dieses Tages gehört, sind am Samstag erstmals auch zwei Grundstücke in Altdörnfeld mit dabei, so dass die Veranstaltung nunmehr drei Dörfer umfasst. In Altdörnfeld steht zudem auch das Heimatmuseum und Begegnungshaus „Stammhaus Luge“ zur Besichtigung offen. Wie immer sammeln die „Kirchenmäuse“ Spenden für die weitere Sanierung der Rottdorfer Kirche.

red