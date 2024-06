Bad Berka. Im Familienzentrum in Bad Berka können Interessierte am Samstag ein Zertifikat zur Unterstützung pflegebedürftiger Nachbarn erwerben.

Einen kostenlosen, eintägigen Kurs in Nachbarschaftshilfe bietet das im Südkreis beheimatete Aleks-Projekt der Diakonie am Samstag, 15. Juni, von 9 bis 17 Uhr im Bad Berkaer Familien- und Jugendzentrum (Herderstr. 20) an. Dabei geht es im ersten Modul um Begriffe und rechtliche Grundlagen, im zweiten um Bewegung und Mobilität, im dritten um das Krankheitsbild der Demenz, im vierten um alle finanziellen Fragen sowie im fünften und letzten Modul um Vorsorge-Vollmacht und Patientenverfügung. Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat und dürfen dann ihre Unterstützung für pflegebedürftige Menschen, mit denen sie nicht verwandt sind, für bis zu 125 Euro im Monat bei der Pflegekasse geltend machen. Anmeldungen: Telefon 0151/20380206 oder Mail m.helbig@diakonie-wl.de.

red