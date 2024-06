Weimar. Katharina Scholz stellte am Mittwochabend ihren Debütroman „In Hinterräumen“ vor.

Eine lesbische Pastorin in der mecklenburgischen Provinz – dass es Kalli Krause in ihrem neuen Job nicht einfach haben würde, schien fast klar. Wie die Titelfigur des Romans „In Hinterräumen“ auch noch in einen Mord verwickelt wird, darauf machte die Lesung von Katharina Scholz am Mittwoch in der Literaturetage Lust. Die Autorin schreibt über Queerness aus intergenerationeller Perspektive. Nächster Gast in der Literaturetage ist am 23. Juli Angela Steidele.