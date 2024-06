Weimar. Der Reimer, Sänger und Gitarrist Willy Astor bringt seine kreativen Wortneuschöpfungen ins Köstritzer Spiegelzelt.

Musikkomödiant Willy Astor hofft in der Rolle des „Wolfgang Amadeus Notarzt“, sein Publikum im Spiegelzelt die Sorgen des Alltags vergessen zu lassen. Der Wortakrobat versteht es, den Sinn und Klang von Wörtern humorvoll zu verdrehen und integriert dieses Talent in sein Bühnenprogramm „Reimat und Lachkunde – Prädikat Wortvoll“.

Was verbindet Sie mit dem Spiegelzelt und mit Weimar?

Als ich das erste Mal in Weimar gespielt habe im Spiegelzelt, wusste ich sofort: Das ist ein Privileg, in der Stadt der Dichter und Denker die Leute zum Lachen zu bringen. Eigentlich ist es ein Arbeitsurlaub und gleichzeitig auch der Beginn einer wunderbaren Freundschaft mit dem Publikum in Thüringen und mit der Familie von Martin Kranz.

2024 wird das Spiegelzelt 20 Jahre alt. Was feiern Sie in diesem Jahr?

Ich feiere jeden Abend auf Tour ein Freudenfest mit meinem Publikum, egal an welchem Tag und in welcher Stadt – und nächstes Jahr habe ich 40-jähriges Bühnenjubiläum, unfassbar. Und natürlich, wenn ein Tag gesund beginnt und gesund endet für mich und meine Familie und meine Freunde. Wenn das mal nicht ein Grund zum Feiern ist!?

Welches Geschenk ist für Sie unbezahlbar?

Nach einem schönen Abend im Spiegelzelt die Leute glücklich nach Hause schlendern zu sehen. Mit dafür verantwortlich zu sein, ist die größte Erfüllung in meinem Berufs-Leben. Und natürlich die Musik in meinem Leben, mit all den schönen Instrumenten, die ich dafür verwenden kann.

Was würden Sie dem Köstritzer Spiegelzelt ins Poesiealbum schreiben?

Danke, dass ich hier schon so oft Gast sein konnte, ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass ich auch weiterhin hier gastieren kann in diesem wunderbaren Umfeld. Danke für eure Treue! Herzlich

Das Spiegelzelt unterstützt die Aktion „Weltoffenes Thüringen“. Was treibt Sie politisch derzeit um?

Die Besorgnis, dass Rechtsnationalisten unser wertvollstes Gut, nämlich unsere Demokratie, beschädigen und die wunderbare Vielfalt darin zerstören.

Was kann die Kunst für die ein menschenwürdiges und demokratische Miteinander tun?

Harry Belafonte sagte: „Ich denke, dass Künstler eine wertvolle Funktion in der Gesellschaft haben, dass die Künstler die Gesellschaft erst sichtbar machen …“ Kunst ist die Sprache der Fantasie und wird überall auf der Welt angewendet und verstanden und verbindet alle Menschen.

Willy Astor tritt am Samstag, 15. Juni, um 20 Uhr im Köstritzer Spiegelzelt auf. Tickets für die Veranstaltung sind erhältlich unter www.koestritzer-spiegelzelt.de/tickets/

red