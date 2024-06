Weimar. Von Salsa-Party bis Serenadenkonzert: Diese kommenden Veranstaltungen in Weimar sollte mna kennen.

Drei Ensembles beim Abendsingen in Taubach

Im Rahmen der „Kulturzeit in St. Ursula“ findet am Freitag, 14. Juni, ab 19 Uhr das Abendsingen der Taubacher Chöre statt. Der Posaunenchor unter der Leitung von Michael Kratzer, der Frauenchor unter Tim Model und der Männerchor unter Harald Dübler werden auf dem Kirchplatz bei der Taubacher Kirche ihre musikalischen Beiträge präsentieren. Der Feuerwehrverein sorgt für das leibliche Wohl.

Serenaden erklingen im Herderhof

Das Stadtkirchenorchester Weimar verabschiedet sich am Sonntag, 16. Juni, mit ihrem traditionellen Serenadenkonzert im Herderhof in die Sommerpause. Auf dem Programm stehen ab 18 Uhr Werke von Vivaldi, Bach sowie Händels berühmte Feuerwerksmusik. Geleitet wird das Konzert von Erik Sieglerschmidt. Karten sind für 10 Euro, ermäßigt 6 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Salsa-Crashkurs und Party mit DJ Heiko

Die Tanzwerkstatt Weimar lädt am Samstag, 15. Juni, zu einem Salsa-Abend ein. Von 19 bis 20 Uhr wird es einen Crashkurs für Anfänger geben und ab 20 Uhr legt DJ Heiko lateinamerikanische Musik auf. Für Erfrischungsgetränke und Cocktails ist an der Bar gesorgt. Der Eintritt zum Crashkurs oder die Party beträgt jeweils acht Euro, ermäßigt 6 Euro, in Kombination für Crashkurs und Party sind es 14 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Parkspaziergang mit Live-Musik

Der Verein Grüne Wahlverwandtschaften, das Musikgymnasium Schloss Belvedere und die Klassikstiftung Weimar laden am Samstag, 15. Juni, zu einem geführten Parkspaziergang mit Musik ein. Im Schlosspark Ettersburg wird ein Ensemble von Jugendlichen des Musikgymnasiums an verschiedenen Stationen der Führung kleine Konzerte geben. Werke von Carl Maria von Weber und Wolfgang Amadeus Mozart erklingen. Neben der Musik werden Andreas Kühn und Andreas Pfahl Erläuterungen zur historischen und gartenkünstlerischen Entwicklung sowie zur Pflege des Parks geben.

Talente messen sich im Musikgymnasium

Die Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Schloss Belvedere laden am Freitag, 14. Juni, und Samstag, 15. Juni, in ihren Konzertsaal zu ihrem innerschulischen Wettbewerb ein. Am Freitag um 9.30, 13.30 und 16 Uhr präsentieren jeweils drei bis fünf Schüler in 30 Minuten ihr Talent an Klavier, Violine und Gitarre. Die Wertungsrunden am Samstag beginnen um 9.30 und 13.30 Uhr. Bewertet werden die Musikerinnen und Musiker von einer externen Jury aus Musikern und Professoren aus ganz Deutschland. Interessierte können eintrittfrei zuhören.

