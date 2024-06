Weimar. Mit einem Stein hat ein Jugendlicher in Weimar die Scheibe eines Linienbusses eingeworfen. Außerdem irrten zwei Pferde durch die Stadt. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Zwei Pferde in Weimar unterwegs

Donnerstagmorgen, kurz vor 5 Uhr, waren in der Rießnerstraße in Weimar zwei frei laufende Pferde unterwegs, die Richtung Buttelstedter Straße liefen. Eine infrage kommende Pferdebesitzerin wurde telefonisch informiert, teilte die Polizei mit. Obwohl es keine Tiere aus ihrem Stall waren, bot sie sofort ihre Hilfe an. Sie kam mit einem Pferdeanhänger vor Ort, konnte die Tiere einfangen und auf eine Koppel bringen. Bisher konnten die Eigentümer der Pferde nicht ermittelt werden.

Scheibe eines Linienbusses eingeworfen

Zwei Jugendliche waren am Mittwoch, kurz vor 22.30 Uhr, mit einem Linienbus in Richtung Schöndorf unterwegs. Laut den Angaben konnten sie sich in dem Bus nicht benehmen, sodass sie, kurz nach dem Kreisverkehr, von der Busfahrerin des Busses verwiesen wurden. Wütend über diese Maßnahme nahm sich einer der beiden einen Stein und warf damit eine Fensterscheibe des Busses ein. Anschließend verließen sie den Tatort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Täter konnte anschließend ermittelt werden - es handelt sich um einen 15-jährigen Schöndorfer.

Fahrer kassiert mehrere Anzeigen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag wurde in Kleinschwabhausen eine Simson festgestellt. Eine Fahrzeugabfrage ergab, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen an ein anderes Kleinkraftrad gehörte. Dem nicht genug, zeigte der 34-jährige Fahrer einen polnischen Führerschein vor, der sich nach Prüfung als Totalfälschung herausstellte. Der Kleinschwabhäuser erhielt Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Auffahrunfall

Am Mittwochmittag waren eine 44-jährige Peugeot-Fahrerin und ein 38-jähriger Audi-Fahrer auf der Ettersburger Straße stadtauswärts unterwegs. Im Bereich Ettersbergsiedlung bog die 44-Jährige mit ihrem Auto nach rechts in eine Einbuchtung ab. Der Audi-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

