Weimar. Bonnard, Künstler mit Wurzeln in Frankreich und Verbundenheit zu Weimar, präsentiert seine Werke in der Galerie Profil.

In der Galerie Profil Weimar wird am Samstag, 15. Juni, um 18 Uhr die neue Ausstellung „Mes Préférences“ des Malers und Grafikers Roger Bonnard eröffnet. Die Laudatio hält Cornelia Nowak, Kuratorin der Kunstmuseen Erfurt. Der 1947 in Frankreich geborene Maler und Grafiker arbeitet vorwiegend in Weimar. 1990 war er Gründungsmitglied der Künstlergruppe „D206 Die Thüringer Sezession“. Bonnards Werke sind bis zum 13. Juli zu sehen.

red