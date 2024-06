Weimar. Auch bei Stichwahl im Ortsteil keine Korrekturen notwendig. Nur beim Ortsteilrat Schöndorf steckte zunächst der Fehlerteufel drin:

Der Weimarer Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwochabend das amtliche Wahlergebnis der Europa-Wahl und der Ortsteilbürgermeisterinnen-Wahl in Legefeld-Holzdorf bestätigt. Demnach erreichte bei der EU-Wahl in Weimar die CDU mit 18,3 Prozent (5844 Stimmen) die meisten Stimmen, gefolgt von der AfD (18,0 %, 5762 Stimmen), dem BSW (14,8 %, 4738 Stimmen), den Grünen (12,5 %, 3994 Stimmen), der SPD (10,4 %, 3310 Stimmen) und den Linken (8,9 %, 2858 Stimmen).

Als neue Ortsteilbürgermeisterin in Legefeld-Holzdorf wurde Martina Schenk (Weimarwerk) bestätigt, die in der Stichwahl mit 559 und 60 Prozent der Stimmen vor der bisherigen Amtsinhaberin Petra Seidel (parteilos) mit 372 Stimmen beziehungsweise 40 Prozent lag. Die Wahlbeteiligung betrug bei der Stichwahl im Ortsteil 58,9 Prozent.

Korrigieren musste der Wahlausschuss ein Ergebnis der Kommunalwahl am 26. Mai: Den zehnten Platz im Schöndorfer Ortsteilrat hat nicht Thomas, sondern Uwe Böttcher erreicht. Neben dem Namen war zunächst auch die Zahl seiner Stimmen falsch. Er wurde siebenmal auf den Wahlzettel geschrieben, hätte also nicht per Losverfahren sein Mandat erhalten müssen.

Die Ergebnisse aller Wahlvorschläge zur EU-Wahl sind unter https://stadt.weimar.de/de/europawahl.html zu finden.

red