Weimar. Zu einer Reise in die Vergangenheit lädt das Albert-Schweitzer-Komitee ein. Am Abend darauf gibt es Live-Musik.

Auf zwei Abendveranstaltungen weist das Albert-Schweitzer-Komitee in Weimar hin. So wird am Freitag, 14. Juni, um 19 Uhr im Innenhof der Albert-Schweitzer-Gedenk- und Begegnungsstätte zu Geselligkeit wie um die Jahrhundertwende eingeladen. Die Gruppe „Kleidung um 1800“ zeigt am lebenden Modell, was die modebewusste Frau von damals zum Morgenbesuch trug, der durchaus bis 14 Uhr als Morgenbesuch bezeichnet werden konnte. Dazu werden Tee und Gebäck nach Originalrezept von damals gereicht. Nicht zuletzt wird auf das Schuhwerk dieser Zeit geblickt und die ein oder andere knifflige Kleidungsfrage geklärt, mit der sich die Damen damals konfrontiert sahen. Der Eintritt ist frei.

Der Newsletter für Weimar Alle wichtigen Informationen aus der Klassikerstadt Weimar, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Abend darauf musizieren Studentinnen und Studenten des Instituts für Musikpädagogik und Kirchenmusik der Musikhochschule Franz Liszt bei einem Sommerkonzert im Innenhof der Gedenkstätte. Los geht es am 15. Juni um 20 Uhr, wieder bei freiem Eintritt.

Zu Ehren des Humanisten Albert Schweitzer wurde im ehemaligen Wohnhaus des Märchendichters Carl August Musäus am Kegelplatz in Weimar eine Gedenkstätte eingerichtet. Dort organisiert das Albert-Schweitzer-Komitee vielfältige Veranstaltungen.

red