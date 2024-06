Weimar. Pfarrerin Teresa Tenbergen über das Gefühl von Verlorenheit.

„Ey, ich war so komplett lost“, sagt die Jugendliche. Sie hat gerade von ihrer letzten Prüfung erzählt. Und dass das nicht so gut lief für sie. Und da war dieses Gefühl, so komplett „lost“, also verloren, zu sein. Ich verstehe sie gut, denn ich weiß auch, wie sich das anfühlt. Nicht so richtig zu wissen, was zu tun ist. Wer man ist, was man soll, wohin man gehört. Ich glaube, es ist nicht nur ein Gefühl von Jugendlichen. Es ist auch ein Gesellschaftsgefühl.

Meine christliche Tradition kennt viele Geschichten vom Verloren gehen. Da ist der junge Mann, der sich das väterliche Erbe auszahlen lässt und es gleich darauf ans Leben verliert. Komplett lost. Irgendwann teilt er sich das Essen mit Schweinen und hat ordentlich Sehnsucht nach Zuhause. Er schleicht dahin zurück und hofft, vielleicht wenigstens als Knecht bei seinem Vater wieder unterkommen zu dürfen. Und dann läuft ihm sein Vater mit offenen Armen entgegen. Da ist die Geschichte von diesem einen Schaf, das verloren geht und das gesucht wird, bis es sicher wieder bei den anderen ist.

Und alle diese Geschichten verbindet der eine Gedanke: Im Verloren sein, dann, wenn du dich komplett lost fühlst, ist immer der Eine, der sucht. Dessen Arme offen sind. Zum Verloren gehen gehört das Gefunden werden. Vielleicht müssen wir uns das in diesen Tagen in Erinnerung rufen. Wir sind nie komplett lost. Gott gibt uns nie ganz verloren. Und vielleicht tut es uns gut, uns selbst auch auf die Suche zu machen nach den Dingen, die verloren scheinen: Hoffnung. Mut. Zusammenhalt. Sie sind noch da.