Weimar. Die Spiegelzelt-Saison geht zu Ende. Den Abschlussabend füllt Pe Werner mit ihrer Musik.

Singer-Songwriterin und Kabarettistin Pe Werner schließt am Sonntag, 16. Juni, die diesjährige Spiegelzelt-Saison mit ihrem Auftritt um 20 Uhr ab. Begleitet von einem Jazz-Trio, bestehend aus Frank Chastenier am Flügel, Lisa Wulff am Bass und Alexander Parzhuber am Schlagzeug, gibt sich die Musikerin besinnlich, poetisch und satirisch ihrem Lieblingsthema, dem Mond, hin.

Pe Werner, die mit ihrem Lied „Kribbeln im Bauch“ 1991 Bekanntheit erlangte, bringt nun ihr preisgekröntes Konzeptalbum „Im Mondrausch“ ins Köstritzer Spiegelzelt. Die 2009 erschienene Platte stellt eine „Pe-sondere“ Liebeserklärung an den Mond dar: Voller Swing und Jazz stellt sich Werner augenzwinkernd die Frage, warum der Mann im Mond noch Single ist.

Der Newsletter für Weimar Alle wichtigen Informationen aus der Klassikerstadt Weimar, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur letzten Veranstaltung im Spiegelzelt jazzt, swingt und plaudert sie sich durch den Abend und frönt ihrer Lust am Genuss nach dem Motto „Der Mond ist rund – ich bin es auch!“. Pe Werner widmet sich musikalisch auf unnachahmliche Weise der schönsten Nebensache der Welt – und nicht nur der Mann im Mond schaut zu.

Tickets für den Abschlussabend im Spiegelzelt sind erhältlich unter www.ticketshop-thueringen.de.

red