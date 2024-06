Weimar. Lauter denn je wollen Studierende gegen die geplante Schließung des Instituts für Alte Musik in Weimar laut werden. Einiges ist geplant.

Der Protest der Weimarer Studierenden gegen die Abwicklung des Instituts für Alte Musik an der Hochschule für Musik Franz Liszt (HfM) geht weiter und erreicht an diesem Wochenende einen Höhepunkt. Angekündigt sind mehrere musikalische Aktionen, mit denen Hochschulangehörige klar machen wollen: Alte Musik gehört zu Weimar.

Der Newsletter für Weimar Alle wichtigen Informationen aus der Klassikerstadt Weimar, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Muttersprache Alte Musik würde an der Hochschule aussterben – und infolgedessen auch die gesamte Sprache der Alten Musik“, teilen Katharina Klehr und Carl Franke mit, die stellvertretend für die von der Institutsschließung betroffenen Studierenden stehen. In zahlreichen Nachrichten aus der ganzen Welt erhielten sie Zuspruch für ihr Engagement. Die Studierenden sehen eine 300-jährige Tradition zugrunde gehen. „Die Alte Musik wäre dann an dieser Musikhochschule in der Bachstadt Weimar tot.“

Vier Stopps für Protest in der Innenstadt

Um dieser Forderung Nachdruck verleihen, wird es am Freitagabend ein Festkonzert in der Herderkirche gegeben haben, bei dem auch Lehrende und Alumni des Instituts für Alte Musik gespielt haben werden. Am Samstag sind die Studierenden dann wieder in der Innenstadt anzutreffen. Musikalischen Protest und historischen Tanz gibt es um 10 Uhr in der Schillerstraße, um 11 am Frauenplan, um 12 in der Schillerstraße Ecke Frauentor und um 13 Uhr auf dem Herderplatz.

Trotz vieler Parallelveranstaltungen sei es gelungen, einige HfM-Alumni für den Auftritt am Sonntag um 15 Uhr in der Jakobskirche zu gewinnen. Auf dem Programm stehen neben Suiten der Bachfamilie auch das 4. Brandenburgische Konzert von Bach. Hinzu kommen verschiedene kammermusikalische und solistische Beiträge. Der Eintritt ist frei, die Studierenden hoffen jedoch auf Spenden, die ihr Vorhaben unterstützen.

red