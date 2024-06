Weimar. Eine Frau hat in Weimar einen obdachlosen Bekannten in ihrer Wohnung aufgenommen und erlebte eine böse Überraschung. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Mann sperrt sich in Wohnung ein

Nachdem eine 37-jährige Weimarerin ihren obdachlosen Bekannten in ihrer Wohnung in Schöndorf aufgenommen hatte, musste sie am Donnerstagmorgen feststellen, dass sie nicht mehr in ihre eigene Wohnung kam. Die Frau klingelte und klopfte, doch der 36-Jährige öffnete nicht. Wie es in der Mitteilung heißt, musste schließlich die Feuerwehr anrücken, um die Tür gewaltsam zu öffnen. Der Mann hatte von innen eine Waschmaschine vor die Wohnungstür gestellt und lag seelenruhig auf der Couch. Er hat nun wieder kein Dach mehr über den Kopf. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Nötigung.

Pferde wieder beim Besitzer

Die beiden ausgerissenen Pferde, die am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr herrenlos in der Rießnerstraße in Weimar unterwegs waren, sind wieder bei ihrem Besitzer. Laut Polizeiangaben konnte noch im Verlauf des Donnerstages der Besitzer ausfindig gemacht werden. Er übernahm seine Pferde wohlbehalten.

Nachbar beschädigt Auto

Eine 31-jährige Frau ist am Donnerstag in Oberweimar auf den akustischen Alarm ihres BMW aufmerksam geworden. Als sie aus dem Fenster schaute, konnte sie sehen, wie offensichtlich der Nachbar beim Einparken mit seinem VW gegen den BMW gestoßen war. Der 56-jährige Verursacher fuhr sein Auto weg und ging nach Hause, so die Polizei. Nachdem die Zeugin den Nachbarn für eine Rücksprache nicht antreffen konnte, informierte sie die Polizei. Beschädigt wurde dem Unfall lediglich die Kennzeichentafel des BMW. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Versuchter Einbruch in Geschäft

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten derzeit unbekannte Täter, in ein Geschäft auf dem Theaterplatz in Weimar einzubrechen. Entsprechende Hebelspuren konnten an der Eingangstür festgestellt werde. Ins Innere gelangten die Täter nicht, sodass es beim Sachschaden in Höhe von 500 Euro blieb.

