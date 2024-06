Weimar. Unter Alkoholeinfluss hat ein 23-Jähriger einen Unfall gebaut. Diese und weitere Meldungen der Polizei Weimar.

Nach Kirmesbesuch: 23-Jähriger baut unter Alkoholeinfluss Unfall

In der Nacht zum Samstag war ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der die K 307 zwischen Großlohma und Magdala unterwegs. Vermutlich infolge des Genusses alkoholischer Getränke im Rahmen eines vorangegangenen Kirmesbesuches kam der Fahrer von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum und einem Markierungsschild. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht, das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Ein Atemalkoholtest beim 23-Jährigen ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Gruppe bepöbelt Passanten – Mann leistet Widerstand

Weil eine Gruppe alkoholisierter Personen auf dem Weimarer Theaterplatz Passanten bepöbelten, gingen am Samstagnachmittag mehrere Mitteilungen bei der Polizei ein. Die eingesetzten Beamten erteilten den Verantwortlichen Platzverweise. Ein Mann widersetzte sich und wurde den Angaben zufolge zunehmend aggressiv und beleidigend. Bei der Durchsetzung des Platzverweises leistete er schließlich Widerstand und musste fixiert werden. Ein Arzt wies den Mann in das Klinikum ein.

Banner und Schaufensterscheibe mit Farbe besprüht

Wiederholt wurde in der Nacht auf Sonntag ein Banner der Initiative „Weltoffenes Thüringen“ auf dem Herderplatz in Weimar mit roter Farbe besprüht und der Schriftzug dadurch unkenntlich gemacht. Nur weniger Meter entfernt, beschädigten unbekannten Täter in der Windischenstraße auf dieselbe Art und Weise das Schaufenster eines Cafés, hinter dem auch ein Plakat der Initiative angebracht war. Hinweise auf nimmt die Polizei in Weimar entgegen.

