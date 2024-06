Weimar. Lauter denn je wollten die Musikstudierenden der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar gegen die Schließung des Instituts für Alte Musik vorgehen.

Mit lauter Musik und historischen Tänzen protestierten Studierende der Musikhochschule am vergangenen Wochenende erneut gegen die geplante Schließung des Instituts für Alte Musik in Weimar. Nach einer Eröffnung am Freitagabend in der Herderkirche zog der musikalische Protest dann am Samstag von der Schillerstraße über den Frauenplan und das Frauentor bis hin zum Herderplatz. Beendet wurde das Protestwochenende mit einem Alumni-Konzert in der Jakobskirche.

Abgewickelt werden solle das Institut an der Hochschule für Musik Franz Liszt aufgrund von befürchteten zukünftigen Sparzwängen. Bereits seit Wochen sorgt das immer wieder für Protestaktionen in der Weimarer Innenstadt, mit denen Studierenden für den Erhalt des Instituts kämpfen.

red