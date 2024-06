Weimar. Stadt erhält nach Thüringer Architektur- auch Denkmalschutzpreis für die Sanierung des Gemäuers auf dem Markt. Was Experten daran so gefällt:

Einmal mehr hat die Sanierung des historischen Weimarer Rathauses eine Expertenjury überzeugt. Die Stadt hat dafür eine Anerkennung im Rahmen des diesjährigen Thüringer Denkmalschutzpreises erhalten. Die Auszeichnung ist undotiert und würdigt „die besondere Leistung öffentlicher Körperschaften auf dem Gebiet der Denkmalpflege“.

Die Stadt habe, so heißt es in der Begründung, ein „überdurchschnittliches Engagement bei der anspruchsvollen Sanierung des Weimarer Rathauses unter Beachtung barrierefreier, energetischer und brandschutztechnischer Anforderungen in Verbindung mit der erreichten und hervorzuhebenden handwerklichen und technischen Instandsetzungsqualität“ an den Tag gelegt. Darüber hinaus sei bei der Sanierung hervorzuheben, dass es dabei eine „vorbildliche Abstimmung mit der Denkmalpflege“ gegeben habe.

Der Thüringische Denkmalschutzpreis wird seit 1994 für herausragende Leistungen sowie für den Einsatz beim Erhalt und der Bewahrung von Kulturgut vergeben. In Kooperation von Thüringer Staatskanzlei und der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen werden seither Bauherrinnen und Bauherren ausgezeichnet, „die oftmals weit über ihre wirtschaftlichen Interessen hinaus Verantwortung für bauhistorische Zeugnisse übernommen und sie für nachfolgende Generationen als ein Stück Thüringer Geschichte gesichert haben“.

Im Vorfeld des Denkmalschutzpreises hatte bereits die Thüringer Architektenkammer die Sanierung des Weimarer Rathauses gewürdigt. Beim Thüringer Architekturpreis spielte neben dem Erhalt der historischen Substanz auch der Anbau auf der Hofseite eine wichtige Rolle. Der moderne Neubau hat unter anderem Fluchttreppen, einen Fahrstuhl und Technikräume aufgenommen.

