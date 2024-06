Tiefurt. Künstler der Mal- und Zeichenschule Weimar ließen sich von den Tiefurter Montagsmusiken inspirieren.

Am Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr wird in der Tiefurter Mühle mit einer Vernissage die Ausstellung „Klingendes Glück“ der Mal- und Zeichenschule Weimar eröffnet. Die Werke der Ausstellung entstanden im Rahmen der Tiefurter Montagsmusiken. Diese feiern in diesem Jahr ihr 25-Jähriges, was vier Dozenten der Mal- und Zeichenschule zum Anlass nahmen, mit ihren Schülerinnen und Schülern zwei der Konzerte zu besuchen.

„Klingendes Glück“ ist das Motto der diesjährigen musikalischen Veranstaltungsreihe – der Fokus liegt auf kultureller Vielfalt und Toleranz. Musiker verschiedenster Nationalitäten treten auf. Davon ließen sich die Künstler inspirieren und fertigten Bilder und Zeichnungen an, die nun ausgestellt werden sollen.

