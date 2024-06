Weimar. Mit der Präsentation eines Katalogs soll die Ausstellung des Künstlers Lars Wild im Gärtnerhaus des Weimarhallenparks am Samstag beginnen.

Mit der Präsentation des neuen Katalogs zur Malerei und Zeichnung am Mittwoch, 19. Juni, um 18 Uhr startet die Galerie Eigenheim die Ausstellung „Astral Rallye“ von Lars Wild. Zur Vernissage wird der Künstler im Gärtnerhaus des Weimarhallenparks persönlich vor Ort sein. Auf insgesamt 112 Seiten werde neben der aktuellen Ausstellung auch einen Rückblick auf die zurückliegenden Werkphasen des Künstlers präsentiert. Am letzten Tag der Ausstellung am Samstag, 22. Juni, um 16 Uhr können Besuchernennen und Besucher einen musikalischen Abend mit dem Asthma Choir von Torsten Lang und Rafael Espinoza erleben. Im Anschluss werden Dunkel Phiep und das DJ-Duo „Ginger & Coco“ mit ihren Beats den Abend ausklingen lassen.

red