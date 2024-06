Weimar. Ein Autofahrer war offensichtlich mit dem Fahrverhalten eines 21-Jährigen nicht einverstanden. Er zwang ihn zum Anhalten und bedrohte ihn.

Ein Autofahrer hat Sonntagmittag in Weimar einen anderen Autofahrer gewürgt und gegen dessen Auto getreten. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines Renault offensichtlich mit dem Fahrverhalten eines 21-Jährigen nicht einverstanden. Er überholte ihn in der Trierer Straße und zwang ihn zum Anhalten. Anschließend schlug und trat er gegen den VW des 21-Jährigen.

Als dieser auch aus seinem Auto ausstieg, drückte der noch unbekannte Täter ihn gegen die Fahrertür und würgte ihn. Mit noch einigen Beleidigungen im Gepäck fuhr der Täter weiter. Der VW-Fahrer wurde nicht verletzt und sein Auto nicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Feststellung der Identität des Täters dauern an.

Drei Fahrzeuge mit Farblack beschädigt

Am frühen Sonntagmorgen wurden in der Otto-Braun-Straße in Weimar insgesamt drei Fahrzeuge mit Nagellack oder ähnlichem beschmiert. Benutzt wurden nach Angaben der Polizei die Farben türkis und pink. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50 Euro je Auto.

Zeugen, die Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Beim Einparken an anderem Fahrzeug hängen geblieben

Am späten Sonntagnachmittag wollte in der Ferdinand-Freiligrath-Straße in Weimar eine 18-jährige Frau ihren Opel in eine Parklücke längs zur Fahrbahn einparken. Dabei touchierte sie allerdings nach Angaben der Polizei einen geparkten BMW. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

