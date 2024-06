Weimar. Raser werden in der Innenstadt und im Ortsteil ertappt. Wo genau das Gerät eingesetzt wird:

Zwei Standorte hat in nächster Zeit Weimars semistationäre Einrichtung. Der sogenannte Panzerblitzer soll in dieser Woche und zu Beginn der nächsten am Goetheplatz zum Einsatz kommen, wo maximal 20 km/h erlaubt sind. In der zweiten Hälfte der 26. Kalenderwoche ist dann der Einsatz des Geräts in der Ilmtalstraße, der Ortsdurchfahrt von Taubach, vorgesehen, teilte die Stadt mit. Bei Bedarf kann es jederzeit an einen anderen Standort wechseln.

red