Pfiffelbach. Eine Spaziergängerin hat im Weimarer Land einen grausigen Fund gemacht. Unbekannte haben säckeweise Schlachtabfälle in einem Waldstück illegal entsorgt.

In Waldgebiet von Pfiffelbach, zwischen dem Sportplatz und der Waldbühne, hat eine Spaziergängerin am Sonntag illegal entsorgte Schlachtabfälle entdeckt. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte in dem kleinen Waldstück insgesamt 10 Säcke mit Schafsinnereien und -fellen entsorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei unter der Telefonnummer 03644/541-0 bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden..

