Sachsenhausen. Die neu gewählten Abgeordneten für die Nordkreis-Großkommune treffen sich erstmals im Saal der Gaststätte „Zu den Kastanien“.

Der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg setzt die Reihe der konstituierenden Sitzungen nach der jüngsten Wahl im Weimarer Land fort: Am Mittwoch, 19. Juni, sind die Abgeordneten für 18 Uhr in den Saal der Gaststätte „Zu den Kastanien“ in Sachsenhausen eingeladen. Bürgermeister Thomas Heß (CDU) wird die Ratsmitglieder für die fünfjährige Legislatur-Zeit in ihre Ehrenämter verpflichten, zudem sind der oder die 1. und 2. Beigeordnete zu wählen und zu ernennen. Die Vertreter des Stadtrates in diversen Gremien wie Zweckverbänden sind zu bestimmen. Auch über die Besetzung der Ausschüsse wollen die Abgeordneten beraten, allerdings soll die Entscheidung darüber erst in der August-Sitzung nach den Sommerferien erfolgen. Daneben stehen auch zwei Bebauungsplan-Beschlüsse an.

red