Weimar. Deutsche und internationale Studierende widmen sich den Manuskripten von Goethes ältestem Enkel.

Komponist der Innerlichkeit, Schriftsteller mit sozialem Ethos und Kulturpolitiker in Weimars Silbernem Zeitalter – so bleibt Goethes ältester Enkel Walter von Goethe in Erinnerung. Vom 21. bis 25. Juni findet in Weimar ein interdisziplinärer Workshop zum Werk und Leben des Komponisten und Schriftstellers statt. Finale wird ein Abschlusskonzert im Festsaal Fürstenhaus sein.

Das Forschungsprojekt zu Johann Wolfgang von Goethes ältestem Enkel geht mit der Veranstaltung in Weimar in die dritte Runde – zuvor gab es bereits Workshops in Frankfurt am Main und Graz. Im Rahmen des Projekts kooperieren die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und Klassik Stiftung Weimar mit verschiedenen Institutionen aus Deutschland und Österreich. Sie organisieren gemeinsame Lehrveranstaltungen für deutsche und internationale Studierende. Durch ein Quellenstudium der Werkmanuskripte Walters von Goethes und durch kreativ-künstlerische Arbeit sollen die Schwerpunktthemen des Workshops – die (musikalische) Kultur der Goethezeit und Weimars Silbernen Zeitalters – erschlossen werden. Die Ergebnisse werden bei Gesprächskonzert am 25. Juni um 19.30 Uhr im Fürstenhaus präsentiert. Der Eintritt ist frei.

red