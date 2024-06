Weimar. Ein größeres Angebot an Getränken und Imbissen von regionalen Produzenten gibt es bald in den Häusern der Klassik-Stiftung.

Erfrischungen an heißen Sommertagen gibt es bald in den Häusern der Klassik Stiftung. Sie hat ihr gastronomisches Angebot erweitert und bietet in der Infobox vor dem Bauhaus Museum (täglich von 10 bis 16 Uhr) sowie im Werkcafé im Museum Neues Weimar (an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr) Eistaler der Diakonie Landgut Holzdorf an. Kühle Getränke und Sitzgelegenheiten in Liegestühlen und auf Sitzkissen gibt es vor den Museen. Am Wittumspalais soll es bald Biebereis brasilianische Käsebällchen und Kaffeespezialitäten geben. Kekse vom Landgut Holzdorf gibt es zudem im Römischen Haus, im Nietzsche-Archiv, im Goethe- und Schiller-Archiv und im Wielandgut Oßmannstedt.

red