Kleinschwabhausen. Das zweite Wochenende des geselligen Jahreshöhepunktes hält noch ein attraktives Programm bereit.

Mit zwei Livekonzerten und der 14. Auflage des Kirmeslaufes „Rund um den Krämersgraben“ hat die Kirmes in Kleinschwabhausen auch an ihrem zweiten Wochenende noch eine Menge zu bieten. Am Freitag, 21. Juni, lassen „Rockpirat“ den Kirmesplan beben, am Samstagabend folgt der Party-Abschluss mit „Advance“, ebenfalls aus Weimar. Für den Kirmeslauf haben sich Gemeinde und Jugendverein wie immer die fachliche Unterstützung des Apoldaer Leichtathletikvereins (ALV) gesichert. Der erste Startschuss fällt 9.30 Uhr, auf dem Programm stehen Crosslauf-Strecken von 10 und 5 Kilometern sowie „Wandern mit Musik“ ebenfalls über 5 Kilometer. Für die Kinder sind Strecken von einem und zwei Kilometern vorbereitet. Nachmeldungen sind ab 8.30 Uhr noch vor Ort möglich, nach dem Lauf klingt der Tag mit einem gemütlichen Frühschoppen aus.

Das erste Kirmeswochenende hatte bereits am Mittwoch mit dem Birkenreisig-Holen und -Flechten begonnen. Zum traditionellen „Einsaufen“ am Donnerstag verlegten wie im Vorjahr die „Garagenmusikanten“ aus Großschwabhausen ihre Übungsstunde auf den Kirmesplan. Es gab an den Abenden Livekonzerte mit „Surfaces“ und „Rosa“ und dazwischen die Ständchen-Tour mit Musik von den „Firefuckers“. Fast jeder Hof wurde bespielt, die vier neuen Kirmes-Mitstreiter (zwei Mädchen und zwei Burschen) bekamen im Dorfteich sowie einem Pool ihre „Taufe“.

