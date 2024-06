Weimar. Lyriker Christian Rosenau und Grafikkünstlerin Souxie Bibrach stellen ihre Künstlermappen vor.

Das Johannisfest am Sonntag, 23. Juni, vereint in Weimar Grafik, Literatur und Musik. Unter dem Motto „Licht-Fugen/Feuer-Flocken“ wird ab 16 Uhr im Haus der Pavillon-Presse in der Scherfgasse gefeiert. Mit dabei sind Autor Christian Rosenau und Künstlerin Souxie Bibrach, die im ersten Stock ihre gemeinsam erarbeiteten Künstlermappen vorstellen werden. Bereits am Tag der Druckkunst im März hatten Rosenau und Bibrach mit der Erstellung eigener Drucke begonnen. Um 16.30 Uhr gibt Christian Rosenau zudem eine Lesung und begleitet das Fest mit der Gitarre. Bei schönem Wetter sollen die Feierlichkeiten im Garten bei Bratwürsten ausklingen. Der Eintritt zum Johannisfest ist frei.

red